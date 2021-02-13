過年時家家戶戶慶團圓，開心圍爐吃團圓飯，不僅檯面上大魚大肉，就連桌底下也大有玄機！有網友日前分享「阿公級秘密」，只見團圓桌底下竟藏有火爐和成疊鈔票，讓眾人開了眼界。

過年期間常見的圍爐場景，大家都十分熟悉，不過原PO家的團圓桌底下，卻大有玄機，他日前在臉書社團《爆廢1公社》分享阿公時代留下的傳統，並PO文表示「團圓飯每年都吃到很晚，大家都顧下面現金！祝大家新年快樂」。

內行人解釋這是「圍錢爐」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

畫面中可見，桌底下竟藏了燒有炭火的火爐，爐上還放置了茶壺，燒得正熱。特別的是，一疊一疊的鈔票，以放射狀的方式，圍著火爐整齊排放，除了千元新鈔和百元新鈔，還包括絕版的五十元及百元舊鈔也排列其中。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「正港的，圍爐」、「那疊50、100塊才是亮點啊」、「第一次看到餐桌下的秘密，好特別」、「這小孩不會被打的半死嗎…（還雙手合十咧）」。

不少人好奇，這究竟是什麼習俗？有內行人則解釋是「圍錢爐」，「財源滾滾的意思，茶壺裡面應該有放銅板」、「早期鄉下過年都會這樣放錢幣之類，代表財運興旺，這戶人家是田橋仔代表」；也有人擔心桌底下放火爐燒熱水相當危險，一名過來人則解釋「放茶壺是正確的，這樣爐子的火就不會直接燒桌子，我家也是這樣」。

事實上，依據傳統的圍爐，是在餐桌底下擺一個火爐，四周再放置多枚錢幣，象徵闔家團圓，而爐中之火則必須熊熊燃燒，代表一家興旺之意，這也是「圍爐」一詞的由來，只是現代人多在桌上放置火鍋代替。