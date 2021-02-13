賽鵝貪吃展翅暴衝！嘉義牧場50元門票爽玩整天

大家一定都聽過賽馬或賽豬等相關比賽，但應該很少聽到賽鵝比賽吧？日前YouTuber文文就到了嘉義的高cp值牧場遊玩，除了體驗擠牛奶外，還參加了超刺激的「賽鵝比賽」，並將過程分享在YouTube頻道「怪女森」。影片中文文選擇了六號鵝，還興奮的表示「這是我第一次看到賽鵝比賽」。

「3、2、1、開跑囉！」鳴笛聲響起，所有人大聲的為自己選擇的鵝選手加油打氣，七個賽道的鵝都奮力的往終點的飼料衝刺，有些鵝甚至展翅跑起，而最後獲勝的是四號及七號鵝，下注六號鵝的文文表示「看到大家在領獎品，自己卻沒得領，覺得有點失落。」

YouTuber文文選的六號可惜沒有跑出好成績

後來她轉移陣地去體驗擠牛奶，開始擠牛奶前，工作人員會先說明擠牛奶的訣竅，只要照著步驟「一手握住乳牛的乳頭，另一手使用拇指按壓」就可以順利的擠出牛奶，搭配拍打乳牛的乳房，還可以刺激泌乳，幫助擠出更多的牛奶。最後文文還與來賓樂樂比賽，看誰可以在一分鐘內擠出較多牛奶，比賽過程中工作人員不斷地稱讚她們「很有天分」，在兩人克服心理恐懼完成比賽後，工作人員還開玩笑的跟文文說「恭喜獲得在這邊工作的機會」。

擠牛奶體驗也很有趣

最後兩人到了景觀餐廳邊吃美食，邊回憶著一整天的行程，文文表示擠牛奶和賽鵝都很有趣，很適合一家大小一起來體驗，尤其是賽鵝時旁邊的小朋友一起在幫鵝加油，會讓人有回到童年的感覺。