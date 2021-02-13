明朝第一悍將常遇春戰力輝煌，是朱元璋手下大將，無人能出其右，不過威猛如他，卻十分怕老婆，消息傳到朱元璋耳裡，為了幫愛將出頭，竟然狠下毒手，將常遇春的老婆藍氏大卸八塊煮成肉湯，甚至分送大臣享用。

朱元璋相當看重常遇春，知道膝下無子的他，一直想生個兒子，便大方將3名宮女賞賜給他，但因為常遇春的老婆看得緊，宮女們一直苦無機會接近，有一次藍氏不在家，其中一名宮女總算逮到機會接近，便趁常遇春上早朝之前，端洗臉水讓他洗漱，常遇春看見端水的纖纖玉手，不自覺脫口「好白好嫩的手啊！」但似乎礙於妻管嚴，始終不敢越雷池一步。

等到下朝之後，一名僕人立刻趨前遞上一個錦繡盒子，說是夫人藍氏要送他的，此舉讓常遇春又驚又喜，沒想到當他打開盒蓋，竟然是一雙又白又嫩的手，血淋淋的躺在裡面，讓他嚇得魂飛魄散。

隔天常遇春上朝依舊神色恍惚，朱元璋見狀，擔心他心懷異志、密謀造反，便在散朝後特別留他下來詢問，常遇春立刻將事情一五一十的全盤托出，朱元璋這才如釋重負，接著大掌往桌上一拍，豪氣說道「宮女我這多的是，再賞你兩個就是」。

沒想到常遇春前腳剛走，朱元璋就下令逮捕藍氏，隔日上朝時，更命人抬了一鍋湯讓眾臣分食，還說這是「妒婦湯」，等到常遇春回家後發現夫人不見了，這一查把他給嚇壞了，原來朝堂上眾人喝的湯就是用藍氏的肉熬的，嚇得他癲癇發作、久病不癒，39歲便暴斃而亡。