經常看古代宮廷劇的劇迷，對於嬪妃手上的超長「護甲套」肯定不陌生，外界多數都認為只是為了愛美裝飾用，但事實上除了美觀好看，還具備了地位和財富的象徵，甚至與皇帝臨幸有直接關係。

古人對於「身體髮膚，受之父母」的觀念極其重視，因此不能隨意修剪，加上細長指甲也能襯托女子漂亮的纖纖玉手。再者，古代蓄甲只限於皇宮貴族或富家女子，她們不需幹活，天天有人伺候，也正因為如此，長指甲成了權貴的象徵。

護甲套在工藝和選材上十分講究，宮廷內也有等級之分，無論是圖案和裝飾都有相應的規定，不僅材質有區別，連護甲套的長短也有限制。從一個妃子手上戴的指甲套的華美程度，就可以看出她到底受不受寵，越是地位高的嬪妃就會戴上越精美華貴的指甲套，指套的長度也會越長。

除了美觀之外，指套還能用來防身、甚至下藥，尤其是歷史上最著名的「美甲達人」慈禧太后，她會將自己的指甲套磨得極其鋒利，不小心碰到就可能因此受傷，另外她也會在裡面藏著麻藥，以備不時之需。

還有一說是，為了皇帝在寵幸時方便，眾所皆知，皇帝後宮佳麗三千，這麼多嬪妃，難免記不得眼前佳人在宮中的地位高低，只要看一眼指套的款式，就能給出相應的賞賜，避免造成妃子之間因為大小眼而失和的狀況。