不少人對於大貓避之唯恐不及，日前網路上瘋傳一段驚奇影片，只見一隻霸氣孟加拉虎陪著狗狗在雪地上悠閒散步，不料路旁草叢竟然竄出一隻獅子，二話不說就朝著老虎猛撲，並且展開激烈肉搏戰，有趣的是，狗狗非但沒被嚇跑，還氣定神閒的在一旁看戲，如此驚心動魄的場景，讓網友全看傻了！

事實上，這3隻動物的飼主是一名來自俄羅斯的男子扎列茨基（Mikhail Zaretsky），過去和妻子尤金尼亞（Eugenia）救援了不少在馬戲團中受虐的大貓，飼養大型貓科動物的經驗逾20年之久，還一手打造了老虎康復中心，十幾隻大貓雖然經常打打鬧鬧，但在夫妻兩人的精心照顧和訓練下，大貓們都能和平相處，和他們也格外親暱。

而這段大貓在雪地激烈肉搏的片段其實源自於扎列茨基個人經營的IG帳號「mihail_tiger」，他也經常在網路上分享大貓們之間不為人知的有趣互動和日常瑣事，在網路上小有名氣。

過去扎列茨基曾接手一隻疑似被老虎媽媽放棄的小奶虎，並且釋出老虎寶寶洗屁股的影片，有趣的是，小奶虎一臉呆萌，卻有一口獨特的「菸酒嗓奶音」不停嘎嘎叫，擄獲無數網友的芳心。