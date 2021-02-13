農曆新年不少人會相偕前往親友家拜年走春，大陸湖南一名男子日前收到友人送來的6隻活雞，不過因為數量太多吃不完，只好先暫時飼養在家中，沒想到活雞的「炸屎」威力驚人，不停在客廳大小便，讓他相當崩潰，最後只好拿出孩子穿的尿布，給每隻雞強制穿上，這才暫時解決炸屎問題。

綜合陸媒報導，家住湖南衡陽的祝姓男子透露，友人帶了6隻活雞上門拜年，不過因為根本吃不完，所以決定先養著，等到過年後再說，沒想到6隻雞的排泄力驚人，他隔天早上發現客廳被雞屎炸得臭氣薰天，而且凌亂不堪，讓他相當崩潰，立刻把雞暫時抓到廁所安置。

但礙於廁所空間太小，實在不適合養雞，他靈機一動便拿出孩子的尿布救急，將6隻雞通通穿上尿布，這才解決雞的排泄問題，但他坦言，尿布只是權宜之計，「年後應該就會把雞全部宰來吃了」。

祝男將活雞穿上尿布的影片曝光後，網友全笑翻了，但也替雞隻艱難的命運感到難過，「雞都自閉了」、「怎麼不買個籠子呢？」、「如果我是雞，我一定會很憂鬱，好好的被強迫穿尿布，根本是一種侮辱」、「都要被宰來吃了，還要穿好幾天的尿布，悲慘的雞生」、「雞絕對沒有想到有穿尿布的一天」。

事實上，給雞穿尿布這並非首例，美國也有不少飼主選擇養雞當寵物，每隻「寵物雞」明碼實價，品種各不相同，為了解決排泄問題，還有人創辦公司，專門替寵物雞設計漂亮的尿布款式，一年收入就能達到5萬美元（約新台幣140萬）。