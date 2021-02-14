唯有大自然才能蓋出如此美的橋！大陸貴州擁有喀斯特地貌，其中省畢節市有一座巨型天然橋，面積達千坪，橋上覆蓋許多植被，而且還擁有天窗洞，橋內的景觀讓不少人驚嘆，從洞內往外看是蔚藍天空，而洞內則是一片喀斯特地貌的溶岩峭壁，彷如是穿越時空的入口。

陸媒報導，清虛洞原名為穿洞，位於大方縣，在羊場鎮隴公境內，是一座山體巨大的溶洞，是由天然橋、天窗洞、溶洞等組成的喀斯特景觀，總面積5000平方公尺(約1512坪)，在1915年，一位住持帶領數十僧人，至該洞門旁右側建蓋一座供奉觀世音菩薩的佛廟，並選用「清虛道德真君」的「清虛」兩字，以此取名「清虛洞」。

在1998年，美國洞穴基金會、貴州師範大學地理系組成考察隊，對清虛洞進行實地測量，發現洞橋高178.25公尺、跨高105.25公尺；拱橋橋身長400公尺、寬200公尺，拱橋跨度最大處127.35公尺、最小處77.69公尺，比世界紀錄中的黎平高屯天生橋還大，因此2001年，清虛洞天然橋已申請金氏世界紀錄。

而當地人表示，洞內有一條河極為特別，河由洞外流向洞內，但至今仍不清楚它到底流向哪裡，日前至清虛洞遊覽的遊客指，從未見過這麼大的洞，而且洞內景觀非常特殊、稀奇古怪。不少人驚呼「這種地貌真得只有大自然才能創造出來」、「裡面竟然還有這麼長的一條河呀！好神奇」。