菲律賓日前出現一隻罕見的畸形狗寶寶，小小臉上的巨大獨眼，就好像人氣動畫《怪獸電力公司》裡面的「大眼仔」一樣。除此之外牠的嘴巴兩側還伸出2條舌頭，長相非常特別，不幸的是牠因天生沒有鼻子，出生沒多久就因無法呼吸而夭折了。

CYCLOPS PUPPY 由 Amie de Martin 發佈於 2021年2月6日 星期六

根據《每日星報》報導，菲律賓阿克蘭省的唐阿蘭（Tangalan）地區，一隻狗媽媽在6日晚間順利產下6隻米克斯與狐狸犬混種的狗寶寶。但飼主德瑪婷（Amie de Martin）卻發現其中一隻雄性狗寶寶患有罕見的獨眼畸形（cyclopia），整張臉只有一顆巨大的獨眼，還有2條舌頭從嘴巴兩側伸出。

因為擔心狗寶寶沒辦法正常攝取母奶，德瑪婷嘗試用滴管餵食，並帶到獸醫院治療等方法，希望能讓牠保住小命，但由於該隻獨眼狗寶寶天生就沒有鼻子，當天晚上10點左右就因無法自行呼吸而不幸死亡。

德瑪婷事後向媒體表示，獸醫師研判狗媽媽可能有誤食有毒物質，也可能是因為年紀太大，因更年期導致狗寶寶左右腦發育異常，才會出現面部畸形的情況。最後德瑪婷決定不讓夭折的狗寶寶下葬或火化，會將其保存在玻璃罐中，永久保存。