5種「手尾錢」招財運法 放對地方竟可中樂透？！

傳統喪葬習俗中，在長輩即將往生之際，禮儀師會請家屬準備一些金錢財物，放在長輩手上過個手，長輩往生後留下的財物就是「手尾錢」，師父會將手尾錢分給在場的家人，象徵亡者將財富傳給子孫，但很多人拿到手尾錢後會不知道該如何處理，因此YouTube頻道「單程旅行社」的社長小冬瓜，日前就在頻道上分享「五種手尾錢的用法」，告訴大家如何擺放手尾錢才能萬年富貴。

殯葬業者「小冬瓜」分享手尾錢的招財方式

第一種方式是將手尾錢放進褲子口袋，再將褲子捲起後放入衣櫃，有「鎖財庫（褲）」的意思，錢財運較不好的後代可以使用此方式改運。第二種是將手尾錢用紅布包起來，接著用紅繩繞七圈綁起來，並放在枕頭下方或床頭櫃，象徵往生親人為後輩子孫鋪財路。小冬瓜也分享曾經有人使用此方法後，在睡夢中夢到一組數字，結果這組數字居然讓事主中了樂透。

此外，手尾錢也能放入包包或錢包內層中，小冬瓜說曾在新聞中看過一位年輕人在外發生重大意外但錢不夠，突然想起三年前奶奶過世時留下的手尾錢，幾張放在錢包夾層中的鈔票就成了他的救命錢，過世的奶奶彷彿護身符般一直陪在他身邊，也讓他回想起奶奶生前的模樣。

用紅包裝起來放枕頭下也是常見的方式

另外，小冬瓜表示，若怕把錢帶在身上會弄丟或是花掉，可以將手尾錢放在家裡的財位或是存摺旁，作為錢母讓後代子孫的財富源源不絕，也可以在需要投資或買房時，拿一兩枚手尾錢討吉利，也象徵親人給後代子孫的庇蔭。最後一種方法是將往生親人的福氣變成愛心救助他人，小冬瓜指出有一位縣議員的爸爸過世時，留了六萬元的手尾錢，但他並沒有將手尾錢留下，反而是將全數的錢捐給家扶中心，將父親的福氣分享給社會上需要幫助的人。

（民俗信仰僅供參考）