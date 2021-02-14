日前美國太空總署（NASA）公布一張空拍照，可以看到亞馬遜河旁竟騰空出現一條閃閃發亮的「黃金河」。但在這絕美的畫面背後竟隱藏了暗黑的醜陋真相，原來這條黃金河並不是水路，而是遭到非法掘金的礦坑。

All that glitters is not gold, the saying goes, as proven by a photo taken from the International Space Station.



What appear to be rivers of gold running through the Amazon rainforest are in fact prospecting pits, likely left by miners, according to NASA. https://t.co/oVgdlmsmCK — CNN (@CNN) February 14, 2021

根據《CNN》報導，NASA日前發布了一張國際太空站（ISS）所拍攝的空拍圖，可以看到地點位於秘魯東部馬德雷德迪奧斯州的亞馬遜雨林，左側是提供南美洲北部雨林水資源的亞馬遜河，右側則出現一條閃著金光的「黃金河」。但這條黃金河不是真的河，而是在陽光照射下反射金光的礦坑。

祕魯是中南美洲最大的黃金出產地，獨立且非法的金礦開採就這樣成為馬德雷德迪奧斯州人民的謀生機會，導致當地盜掘金礦的情況日益猖獗。此外，也因為人類的貪婪，讓採礦成為砍伐森林、汙染環境的最大元兇。據2019年發布的報告顯示，秘魯亞馬遜地區光是2018年就有2萬2930英畝的林地遭到砍伐，是1985年以來單年損失最大面積。

而且非法採礦的過程中還會使用大量的水銀，這種帶有劇毒的重金屬往往都在沒有任何處理的情況下直接排入河中，讓擁有「地球之肺」美稱的亞馬遜雨林受到嚴重破壞。NASA也進一步表示，通常國際太空站是拍不到地表坑洞的影像，但由於該區域過於龐大，再加上陽光巧妙的反射，才得以捕捉到這幅罕見畫面，但人類對生態系統的破壞仍值得我們好好反思。