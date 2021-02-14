埃及旅遊和文物部在13日宣布，一組考古團隊日前在當地挖出一座「高產量啤酒廠」。學者預估已經有超過5000年的歷史，判斷它是全球最古老的啤酒廠，有可能是特地用來釀製古埃及王室成員殯葬儀式時所需要的酒。

Egypt discovers what is believed to be the oldest brewery in Abydoshttps://t.co/fX0DKFN6RU — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) February 14, 2021

根據外媒《egypt today》報導，埃及、美國聯合考古小組在開羅以南450公里，古城阿拜多斯沙漠裡的古墓裡，意外發現一座古老的啤酒廠。當地旅遊和文物部表示，啤酒廠總共有8個「單位」，每單位長20公尺、寬2.5公尺，且裡面都有擺放2排約40個陶罐，古埃及人會在陶罐內加入穀物和水的混合物，生產成啤酒。

埃及最高文物理事會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示先前啤酒廠的歷史可以追溯到西元3000年前的古埃及首個王朝那爾邁國王（King Narmer）時期，而現在發現的這座遺址則有超過5000年的歷史，應該是「世界上最古老的高產量啤酒廠」。

領導這次考古行動的紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）表示，這座啤酒廠的生產規模很大，一次可以產出約2萬2400公升的啤酒。至於為什麼會在古墓內，亞當斯則認為是為了供古埃及王室喪葬儀式所用，因為他們在出土這些設施的過程中，發現了儀式中會使用啤酒的證據。

報導也進一步指出，這座啤酒廠其實在20世紀初就曾被英國考古學家發現，但當時並沒有辦法得知確切位置，直到這次埃及和美國專家合作，才在這次行動中重新定位，發現這座古老的啤酒廠。

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