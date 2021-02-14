農曆春節有不少商家、購物網站會舉辦優惠或抽獎活動，來提高消費者的買氣。大陸知名的網購平台就在除夕當晚舉辦了「清空購物車」的活動，沒想到其中一名中獎者竟只添加了一個要價8.5人民幣（約新台幣37元）的蒸架在購物車內，讓他崩潰直呼：「超後悔！」。

大陸知名的網購平台在今年除夕當天舉辦了「清空購物車」的活動，共有4萬名得獎者可以免費獲得購物車內所添加的所有商品，不少幸運兒都在社交平台貼出了自己中獎的截圖，其中最高額的購物車總額為4萬9999人民幣（約新台幣21.7萬）；不過在許多人開心得獎，免費帶回各式各樣心儀的新年禮物時，卻也同時誕生了一名「最慘幸運兒」。

網購平台也真的只給這名網友8.5元的優惠紅包。(圖/擷取自微博/hjyxhyyqx)

網友「@hjyxhyyqx」在微博上發文，透露自己在除夕當晚也抽中了「清空購物車」，但當他打開網購APP查看自己的購物車時，卻發現裡面只添加了一個8.5人民幣的蒸架，而且還是朋友委託他買的，而主辦單位也確實只給了他相對應金額的優惠紅包，讓PO主忍不住崩潰哀號：「我現在手都是抖的，小丑竟是我自己」。

文章曝光後不少網友都感到又心疼又好笑，紛紛留言：「因為你只有一個蒸架，他們才抽中你，他們只抽購物車裡面沒什麼東西的」、「姐妹真的是又慘又幸運了，沒關係，中獎了就要高興！」、「我說我從來不中呢，因為我的購物車是滿的」、「我已經開始為你心痛了」、「姐妹啊！你太慘了！這比沒抽到還痛苦！」。

不過也有人留言表示自己抽中的金額更少，安慰PO主不要太傷心了，「有個空購物車的，一毛沒有」、「0.88（人民幣，約新台幣4元）應該沒有比我少的吧」、「我同學中了，購物車裡只有一個保溫杯」。