澳洲一名男子帶著愛犬到河邊散步時，突然發現一隻袋鼠泡在水裡，就像是在洗澡一樣，牠發現岸上的一人一狗後，竟沒有逃跑，反而站起來逐漸逼近，露出健壯的上半身，發達的胸肌讓男子非常害怕，匆匆拍下幾張照片後，就趕緊帶著愛犬離開現場。

根據《每日郵報》報導，事發當天，從事園藝工作的傑克森（Jackson Vincent）帶著愛犬達摩（Dharma）到瑪格麗特河（Margaret River）邊散步，突然他們發現河裡似乎有什麼動靜，定睛一看竟發現有一隻袋鼠正泡在水中，像是在洗澡一樣。

袋鼠發現傑克森和達摩後沒有逃跑，反而站了起來，露出健壯且驚人的胸肌，不斷朝著他們靠近，全程還緊盯著他們不放，傑克森回憶起當時的狀況，推測袋鼠看起來至少有2公尺高、100公斤重，因為擔心接下來袋鼠會做出傷害愛犬的事情，於是匆匆拍了幾張照片，就趕緊帶著達摩離開現場。

據悉，這起事件發生在2017年，不過最近又被網友翻出，引起大家瘋傳、熱議，不少人都笑稱牠是袋鼠界的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），但也有過來人提醒，千萬不要靠近水邊的袋鼠，「你可能會覺得很酷，但其實牠們只是在等你靠近，以便攻擊並將你溺死，簡而言之，不要相信袋鼠」、「我的朋友曾因為這樣失去愛犬，袋鼠淹死了他的狗」。

報導中也指出，袋鼠在遭遇威脅時會跳進水床當中靜靜等待，等到具有威脅的動物靠近後，牠會用爪子抓住牠，並將牠淹死再水中。