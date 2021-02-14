華人的姓氏無奇不有，就連日常生活中的「柴米油鹽醬醋茶」都可以被拿來做為姓氏，只不過太過罕見，有時候也會帶來不小的煩惱。大陸陝西某村莊幾乎全村人都姓「醋」，只不過不只取名困難，偶爾也會被其他人嘲笑、取綽號，讓不少後代都覺得很丟臉，想要改從母姓。

根據《梨視頻》報導，陝西扶風縣浪店村大約有1千多人居住，這裡大部分的人都姓「醋」，因為姓氏太過罕見和特殊，村民醋永紅表示，自己經常會被朋友調侃，還幫他取了個「老酸」綽號，而且給孩子取名字也變成一件難事，總覺得「醋」不管搭什麼字都有些彆扭，他在思考了許久後，才終於替孩子取了「醋鵬」和「醋海洋」這兩個名字。

村民醋彥昌則透露，現在有許多年輕人因為覺得丟臉、沒面子，都不願意再姓醋了，紛紛要求想要改姓或從母姓，他坦言年輕的時候也曾經覺得自己的姓氏很怪，但年紀大了以後，不用經常離開這個聚集醋姓的村莊，就變得沒有那麼在意了。

而關於醋姓的來歷，曾在長安縣地名志辦公室工作過的祖寬容（原姓醋）解釋，在古代有一個祖姓的官員要被誅滅九族，於是逃到了現在的浪店村，在這邊開店賣醋，有客人問他姓什麼，他不敢暴露自己的姓氏，就隨口一說自己姓醋，這個罕見的姓氏才這樣被流傳下來。

消息曝光之後，不少網友也開始命名大賽，但大多都純屬惡搞，像是「醋乃丸（出來玩）」、「醋留香」、「醋不及防」、「醋罈子」、「醋醋逼人」等；還有網友表示未來娶老婆如果找個「唐」姓，兩人肯定是絕配。