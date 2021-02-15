不少古裝劇中，經常看見無論是富貴人家或是王公貴族，都會聘僱奶娘照顧新生嬰兒，不禁讓外界好奇，為何古代大戶人家的女子懷胎十月，卻只生卻不餵養？背後原因除了彰顯身分地位之外，還有一殘忍原因。

古代富貴人家之所以喜歡聘僱奶娘，主要原因有四點，首先，聘僱奶娘在古代是身分的象徵，一般家庭根本無法長期負擔這筆費用。再者，古代生活條件不好，即便是富貴人家也不能保證生完孩子後有足夠的奶水能餵養，為了讓孩子吃飽，只能僱請奶娘，加上古代女子能夠從事的職業不多，多半願意以當奶娘維生。

此外，古代女子以夫為天，如果要一直照顧孩子，就沒有服侍丈夫的機會，再加上無論是大戶人家或是王公貴族，家裡總是妻妾成群，勾心鬥角更是無可避面，一旦失寵是非常恐怖的，因此在經濟無虞的狀況下，有奶娘照顧孩子，自己就能好好保養維持美貌，專心服侍丈夫。

不過若是發生在皇家，情況就複雜許多，要知道，妃子能夠得到皇帝寵幸，並且生下小皇子，地位自然不可同日而語，為了防止黨派勢力以及外姓控制朝政，都會避免讓皇子跟著母親，因此會聘僱奶娘來餵養小皇子，不過這對於一個母親而言，卻是有點殘忍。