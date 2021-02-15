兇猛的狼如何追捕獵物？日前白俄羅斯科學家首次曝光狼攻擊棕熊的過程，由於今年冬季屬暖冬，因此一隻棕熊到1月還未進入冬眠，並以漿果等為食，一日牠在一棵大杉樹下休息時，正好遇到5隻經過的狼，雙方隨即進入備戰狀態，而科學家也根據雪地蹤跡，還原戰鬥經過，發現棕熊其實相當聰明。

納利博基森林(Naliborki Forest)一頭棕熊發現被狼群盯上後，牠便倚靠在大樹旁防禦，隨後打算逃進另一邊的小雲杉樹叢裡，而狼則是在小路上追趕牠，期間為了逃命，棕熊還試圖穿越結冰的小河，導致冰被踩破，每當棕熊經過空曠處時，都會被狼群擋住，前前後後甚至被攔截了7次，但由於棕熊也並非好惹的角色，再者體型較大的牠，單匹狼根本攔不住。

雙方進行幾分鐘糾纏後，棕熊頻頻趁空隙間逃跑，每當熊被狼擋下時，地面上都會留下一地的熊毛及少量狼毛，由於可知，狼為主要攻擊者，而在第5次攔阻時，現場還留下一些血跡，不過目前不清楚是哪一方受傷，棕熊在每次激戰中，都會用背靠在附近的大樹或灌木叢，與狼進行周旋，為自己爭取到更多時間，之後再繼續逃跑。

棕熊跑了約3千公尺後，終於抵達小雲杉樹叢，科學家近一步發現，原來此處多為倒下的樹，也限制住狼的行動範圍，環境對於棕熊較有優勢，期間棕熊與2匹狼進行激戰時，還打傷其中1匹，但傷勢並不嚴重，疑似背部遭熊抓破皮，由於狼群在小雲杉樹叢裡難以發揮，最終只好放棄攻擊離開，棕熊才得以保住一命。

狼是歐洲的獸中之王，體型比北美的同類略小，但生活於歐洲茂密的森林，導致狼群唯有在寬闊的環境下，才能維持住狼群優勢，並對其他食肉動物施加壓力，歐洲夏季植被更加茂盛，因此當地的狼則採單獨或成對活動，使幼狼成為捕食目標。

在該森林裡，幼狼長期被歐亞猞猁大量屠戮，死亡率一度高達96%，不僅如此，科學家也發現，此森林的棕熊也會攻擊狼窩，在2018和2019年，都曾出現一窩剛出生的幼狼，被棕熊整窩殺死的狀況，因此狼在建立家園時，會刻意避開棕熊。

而歐洲進入冬季後，植被逐漸枯萎，狼再度成為最佔優勢的掠食動物，並改以群體捕食，此次發現也證明此現象，被襲擊的棕熊體型屬中型，目前仍難以辨別其性別，若是母熊的話，體重是一隻成年狼的3.5倍，如果是年輕公熊，體重可達單隻狼的5倍。

此次5狼的攻擊，並不是為了保護幼狼，因為此次激戰發生於1月，幼仔已8個月大，科學家推測，可能主要是以捕食為目的，但由於牠們力量不夠，才並未阻止棕熊成功逃到安全地帶，阿拉斯加曾有12隻狼殺死一隻棕熊的事件，由熊的防禦行為來看，牠似乎非常有經驗，牠應該並非首次遇狼攻擊，逃進植物茂密處後，狼群也失去數量多與機動性強的優勢，最終甚至還被棕熊打傷。