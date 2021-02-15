人如果身處高位還可以保持清廉正直的品性，是一件相當難能可貴的事情。在遼國有一名傳奇宰相，一開始被當作寶物獻給皇帝，當上宰相後還不改原本節儉的性格，穿了同一件破袍子30年，皇帝不忍心，賞賜他進國庫挑選心儀的物品，但他卻放著其他昂貴的物品布拿，只挑了3匹布，讓皇帝看到後都羞愧不已。

張儉出生官宦世家，自幼就受到良好的教育，在遼聖宗統和十四年考中進士，從此開啟他的仕途之路，之後被調任雲中幕官，在這裡就職的期間，遼聖宗正好來到雲中一帶游獵，按照契丹的傳統，當地的官員必須有所獻貢，但雲中的度節使卻稱當地沒有特產，「惟幕僚張儉，一代之寶，願以為獻」，遼聖宗聽了以後非常感興趣，並接見了張儉，在幾番交流之下，對他相當賞識，此後張儉歷任監察御史、節度使、左丞相等要職。

儘管當上的高官，並深受皇帝青睞，張儉仍維持著自己節儉的性格，只穿粗絲製成的絹帛，每頓飯也只吃一道菜，如果每個月的俸祿有餘額時，他還會拿去接濟親朋好友或貧苦百姓。

遼聖宗過世後，由遼興宗繼位。某日冬天，張儉在遼興宗休息之時稟報事務，遼興宗見他穿著一件破舊的袍子，於是偷偷派人在張儉的袍子上燒破一個洞，但每次再見他時，破洞都一直存在，出於好奇，遼興宗開口詢問，才得知張儉已經穿這件袍子30年，遼興宗憐憫他清貧，讓他任意取用國庫中的物品，沒想到張儉卻只拿了3匹不出來，遼興宗當場羞愧不已，從此改掉原本奢華的生活，向張儉學習簡樸，之後也非常重用他。