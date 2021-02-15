金牛真的來報喜了嗎！泰國一頭小牛因為天生擁有5條腿而遠近馳名。再加上今年又是農曆牛年，讓當地村民相信牠將會帶來好運，有不少人甚至稱小牛出生後就一直夢見彩券號碼，消息傳開後許多人更把牠視為財神的化身，紛紛從各地趕來膜拜。

Villagers flock to worship mutant cow born with five legs ‘to bring them good luck’https://t.co/auuYV3dPus — Daily Star (@dailystar) January 12, 2021

根據《每日星報》報導，泰國東北部素林府（Surin）有一頭長相奇特的2歲小牛甘酷（Kamkoo），天生就多長了一條腿在背上，且這條腿上還有2個纏繞在一起的蹄子。但這條多出來的腿完全沒有影響到甘酷的健康，每天牠都充滿活力的和媽媽在田野裡遊蕩吃草。

甘酷的主人格蘭維希特（Thongjan Glangvichit）相信牠就是幸運的化身，他向媒體表示，自己曾夢見死去的父親請他好好照顧甘酷，還讓他下注65泰銖買彩券。格蘭維希特的妻子雅麗（Bualee）則稱，「我也曾夢見一個人告訴我，551-465是中獎號碼。」

除了夫妻倆之外，當地不少居民都聲稱甘酷出生後有夢見彩券的中獎號碼，雖然到目前為止還沒有人真的中獎，但眾人依舊深信不疑，表示會繼續下注。但其實從科學的角度來看，甘酷背上的第5條腿是受到多肢畸形（polymelia）所引起。

據了解，多肢畸形是一種出生缺陷，也是屬於肢體畸形（dysmelia）的一種。受多肢畸形影響的動物（包括人），先天會比正常個體多出額外的畸形肢。有時候連體雙胞胎胚胎在子宮分裂時，一個胚胎如果發育不完全，也有可能會成為另一個健康胚胎身體上的一部分，導致多肢畸形。