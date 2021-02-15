網路充斥各種訊息，許多真假難辨，大陸江西初一晚間突然有大批老人聚集在銀行門口，排隊等著領錢，經民眾通報才知道，近日有人在微信群組瘋傳富豪馬雲將在2月12日發紅包給60歲以上的老人，1人可領台幣870元左右，事後證實是網路謠言，當局也承諾會對老年人加強宣導。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，年前在大陸微信群組竟瘋傳一段馬雲要發紅包給老人的語音訊息，內容指出，只要年滿60歲以上的老人，在初一2月12日晚間拿著社保卡到銀行，就可以領到馬雲發的200元人民幣（約新台幣870元）的紅包。

江西有一群長輩信以為真，真的在初一晚上7點左右，開始陸續聚集在銀行門口排隊，連撫州市臨川區唱凱鎮、羅針鎮、羅湖鎮及東臨新區湖南鄉也有數家銀行出現老人瘋狂排隊的莫名現象。

有員警接獲通報後趕往現場了解，發現這則語音訊息根本毫無根據，立刻勸導和疏散在場老人趕快回家過年。撫州市公安局隨即也發布公告，表示該消息純屬謠言，他們將進行調查，追查消息來源依法辦理，絕不姑息，除了承諾會加強宣導，也呼籲民眾可以幫忙提醒身邊的長輩不要上當受騙。