信任感是維持婚姻的重要關鍵之一，一名人夫和妻子結婚18年，去年他歷經中風，妻子細心陪在身邊照顧，讓他十分感動。沒想到最近卻突然發現愛妻在婚前與另名男子出遊的照片。追問之下，妻子才坦承自己當初有劈腿幾個月的時間，讓該名人夫頓時晴天霹靂，不知道怎麼辦才好，只好上網向鄉民求助。

一名網友在PTT八卦板發文，表示他和妻子結婚18年，去年他罹患高血壓、高血脂、高血糖等三高，又遭遇中風打擊，妻子都有細心照顧，幫忙把屎把尿，陪他度過痛苦的治療期。沒想到最近整理相簿的時候，赫然發現妻子在2人交往5年時與另名男子出遊的照片。

他當下非常震驚，和妻子求證後，她也馬上道歉，表示只有和對方維持幾個月的時間。他沒有追問後續，只是覺得心情很亂，但也坦言若是知道妻子有和對方發生關係可能會考慮離婚或分居，可是一想到妻子的照顧，再加上事情已經過去很久，又覺得追究似乎沒有意義，因此苦惱的向網友詢問「可以給我下一步的建議嗎？」

文章曝光後掀起熱議，大部分的網友都認為他有病痛在身，妻子還留在身邊照顧，應該要珍惜眼前擁有的一切，不要執著過去的事情，「執著舊帳沒意義，而且她也挺照顧你的不是嗎？」、「你三高+中風都還有人要收了，你還嫌」、「沒意義啊，她都細心照顧你了」、「珍惜眼前擁有的一切，過去的就讓它過去」。但也有人覺得偷吃有一就有二，「這個我一定追究到底，馬上離婚」、「婚前就給人戴綠帽，婚後會多忠貞？」、「照顧跟劈腿是兩回事」。