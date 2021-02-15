垃圾車旋律讓外國人超驚訝! 大讚在台灣倒垃圾超有趣

對台灣人來說，只要聽到《給愛麗絲》或《少女的祈禱》這兩首旋律，就知道垃圾車要來了，但在外國人的眼裡卻是相當特別的一件事。日前來自土耳其的藝人吳鳳就在YouTube頻道「吳鳳Rifat」上分享自己第一次聽到垃圾車音樂時的反應，還大讚「台灣人垃圾分類是一個很整齊的文化」。

吳鳳表示，在土耳其只有賣瓦斯的車子會播放旋律，所以他第一次在台灣聽到垃圾車的旋律時，完全不知道是什麼音樂，還特地下樓確認，當看到是垃圾車時大吃一驚，因為外國人對垃圾車的印象都是髒髒、臭臭的，沒想到台灣人居然會排隊倒垃圾，甚至還有垃圾分類的好習慣。

吳鳳覺得台灣垃圾車會唱歌很神奇

之後妹妹來台灣，吳鳳也帶著她體驗台灣丟垃圾的文化，妹妹一聽到旋律後興奮的說「這些車好像在唱歌喔！大家也很像是為了聽好聽的音樂出來倒垃圾」。吳鳳說等垃圾車已經變成他的習慣了，他每天晚上都會提著垃圾到社區等垃圾車，一聽到旋律「四公斤的垃圾都會變成四公克」，垃圾車的旋律讓他覺得在台灣倒垃圾相當有趣。

另外，他也稱讚台灣人垃圾分類的好習慣，甚至還會先把要回收的碗洗乾淨再拿去回收，讓垃圾場負責整理回收物的工作人員可以更容易分類垃圾，提升回收物整理的效率，他也表示在土耳其垃圾的回收效率不像台灣那麼好，外國人很常誇獎台灣的回收制度。