美髮師術語大公開！原來都會偷偷罵客人！？

每個行業都有著自己獨特又有趣的行內術語，當然美髮圈也有一些流傳已久的術語與代稱，也許有些人去美髮廳有聽過「我有一個勞受的露欸勞駕要勞電」這句話，卻完全不知道美髮師想傳達的是什麼意思，YouTube頻道「美髮人日常 KINO&JOAN」就透過一部「術語咒語篇」的影片為大家解除心中疑惑。

KINO說因為美髮業的術語非常難懂，所以有時候會使用術語對客人評頭論足，拍攝影片是想告訴大家聽起來像外星語的話到底是什麼意思，這樣下次去美髮院就可以知道自己有沒有被設計師偷說壞話了。

汪山跟勞染在美髮界術語代表的是什麼呢？

KINO先透過字卡解釋各個術語所代表的意思，常用的基本單字有十二個，原意與術語分別是「洗頭=汪山，卡吹=設計師，露欸=男生，計欸=女生，勞助=助理，勞駕=客人，勞受=囉唆，勞保=護髮，勞染=染髮，勞電=燙頭髮，勞喝=吃飯」。

再舉例美髮師平時會如何使用這些基本術語對話，例如「幫我找我的勞助幫這個露欸勞駕汪山」，就是「幫我找我的助理幫這個男生客人洗頭」的意思，當你聽到美髮師之間說到「我有一個勞受的露欸勞駕」時，就表示設計師正在抱怨「你是一個囉嗦的男客人」了！

看完影片大家知道是什麼意思了吧

網友看完影片後紛紛表示「真的很難懂！看完還是忘光光了」、「學過美髮的完全聽得懂」、「確實常用術語來偷罵人」，但也有網友表示「現在大多求新求變很多店根本沒在記術語了」、「我做五年怎麼一個都不知道」。