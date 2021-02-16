古代封建社會，皇帝坐擁後宮佳麗三千，不過明朝皇帝明熹宗朱由校卻十分奇葩，迷上了大自己18歲的美豔奶娘客氏，還不顧大臣反對，一登基就強娶奶娘，最後輕忽了女人的妒忌心，導致自己斷子絕孫。

因為生母身分卑微，朱由校從小就不被父皇喜愛，出生後一直是客氏撫養他、陪伴他成人，因此他對於客氏的感情十分深厚，加上他生性孤僻軟弱，極度依賴客氏，即便成年後也對客氏唯命是從。

據史書記載，顏值出眾的客氏在18歲那年被選入宮，給朱由校當奶媽，客氏在耳濡目染之下，深諳宮中生存法則，基於古人立儲君時，多半講究立長立嫡，她看好朱由校有望繼位，果然明光宗朱常洛突然撒手人寰後，身為長子的朱由校，理所當然坐上皇位。

只是朱由校登基後，竟然不顧眾臣反對，馬上冊封客氏為奉聖夫人，由於當時還沒有皇后，客氏就憑藉著皇帝的寵愛，充當了皇后的角色。

直到朱由校冊封張嫣為皇后，立即打翻了客氏的醋罈子，處處與皇后作對，最後大臣們連連上奏，要求皇帝將客氏逐出宮外，但不久朱由校就後悔了，甚至得了相思病，這才又將客氏請回，並獨寵她一人。

客氏為了保全自己的地位，此後只要聽聞哪位嬪妃懷孕，就會假意關心，實則暗中動手腳，讓對方滑胎，後來朱由校的3子2女也相繼夭折，不久朱由校也死了，享年23歲，但因為沒有後代，難逃斷子絕孫的下場。