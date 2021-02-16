殭屍電影在80年代曾引起兩岸三地一股旋風，尤其又以已故港星林正英主演的多部殭屍電影最讓人印象深刻。不過在這麼多的相關電影當中，所有的殭屍都穿著統一的服飾，那就是清朝的官服，究竟為什麼會有這種現象出現呢？

從文學角度來看，殭屍之說從明朝中葉以後到清朝開始盛行，尤其是清朝對於這方面的記載和研究更多，像是袁枚所著的《子不語》以及紀曉嵐的《閱微草堂筆記》中都有諸多關於殭屍的篇幅，而蒲松齡所著的短篇小說《聊齋誌異》內的「屍變」則是描述了殭屍奪人性命的恐怖故事，而現代電影又從這些來自於清朝的文學作品中取材，自然就選擇讓殭屍穿上了清朝官服。

從審美角度來看，因為清朝官服大多都是青色等冷色調的顏色，而且比較直挺，給人一種死板、壓抑的感覺，比較適合用來作為恐怖驚悚電影的服裝，而其他朝代的官服大多顏色都比較淺，或是較為寬鬆飄逸，相較起來就沒有那麼符合殭屍電影想給人的驚嚇感了。

從經濟角度來看，在眾多歷史相關的戲劇作品中，以清宮的題材最多，因此清朝的服飾是所有朝代中最容易租借或買到的，而大多數以殭屍為題材的喜劇驚悚片都是低成本小製作，考慮到成本問題，讓殭屍們穿上清朝官服就是最好的選擇了。

因為這些原因，殭屍留著小辮子、身穿清朝官服的形象逐漸深植人心，後續殭屍相關作品也延續了前作的設定，讓這一整身服裝造型變成了華人殭屍的經典特色。