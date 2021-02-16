春節的歷史悠久，至今流傳4000多年仍是華人最重要的節日之一。現代人除了闔家團圓和領紅包之外，最期待的無非就是有年假可以好好休息，那麼在封建禮教苛刻的古代，貴為天子的皇帝究竟都是怎麼度過春節呢？

依照習俗，皇宮從農曆12月8日臘八節就開始為春節做準備，除了大掃除外還要換新衣、舉行祭祀，農曆12月26日則會進行「封筆」、「封璽」儀式，將各種官印封起來，讓皇帝正式停止辦公，接下來則會開始一連串的宴席。

故宮博物館前副館長朱誠如曾在訪問時指出，清朝皇室過年最重要的就是各式「宴會」，除了要宴請外番君主之外，還有王公臣子和所有皇室家眷。朱誠如進一步解釋，在除夕的前兩天，外番君主和貴族就會來到中原向皇帝拜年，在古代被稱做「辭歲」，皇帝也會趁這難得的機會宴請他們。

而除夕的當天晚上則是家宴，皇帝會和家眷一起吃團圓飯，包括皇太后、皇后、後宮嬪妃和所有皇子皇孫。其中較特別的是，皇帝的年夜飯需要上齊108樣菜式，有來年吉祥如意的寓意，而席間的菜色更以羊肉為主，主要是紀念在馬背上打下江山的祖先們。

此外，由於清朝皇帝信佛教，吃完年夜飯後，大年初一的凌晨3點鐘，皇帝還需要吃上「素餃子」，除了代表歲更交子和紀念祖先的精神，也有祈求新的一年平安、素淨的意思。

接著大年初一天剛亮的時候皇帝就要起床，穿著名為「冠服」的正式服裝，來到養心殿的東暖閣舉行「開筆儀式」，這時大臣會呈上歌頌皇帝功德的奏章，皇帝也會賞賜裝有金銀元寶或是銀錢的荷包，分送給身邊的八棋子弟宮女、太監。最後百官都要聚集到太和殿廣場給皇帝拜年，全國各地的大小官員也會在此時朝皇帝所在方位跪拜，正式開啟新的一年。