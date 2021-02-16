花色與乳牛一樣，難怪流浪貓會認錯媽！日本北海道有一個牧場，飼養了許多頭乳牛，有趣的是，牧場裡還駐足了好幾隻流浪貓，飼養員也並未進行驅趕，讓乳牛與流浪貓共處於一室，日前一隻黑白相間的流浪貓，彷彿被乳牛誤認成小牛，雙方互動非常溫馨。

北海道一間專營酪農的農場裡，飼養了許多頭乳牛，不過不知道從何時開始，幾隻流浪貓闖入牧場後，甚至經常駐足於此，飼養員也未驅趕牠們，使流浪貓「呷好道相報」，數量越來越多，牧場主人也經常拍下貓與牛的互動影片，還為此創了推特帳號@n_barncat，擁有5千多名粉絲。

貓咪與乳牛起初還很陌生，慢慢習慣彼此後，有時會互相追逐嬉戲，貓甚至會主動蹭乳牛，完全不在意對方體型比牠大隻，好像將乳牛當成自己的媽媽一樣。先前上傳的影片中可見，貓咪跑到牧草堆上，乳牛發現後並未趕走牠們，甚至一邊吃牧草一邊舔貓，好像把牠們誤認成自己的孩子。

而乳牛與小貓的花紋都是黑白相間，乍看之下彷彿是一家人，親密的舉動也讓網友直呼溫馨，影片累積128萬觀看次數。牧場內有趣的畫面，甚至吸引攝影師岩口光明前來拍攝，其中一張黑白貓與乳牛的合照，更是登上日本刊物的封面，由於牠們的人氣非常高，因此牧場還為其設專屬網站，不定時發售周邊商品滿足粉絲。