花式放學! 小學生連三後空翻跳上機車 全場驚呆傻眼

大陸一名小五男童阿彪（匿名）12日放學時大展身手，才剛下樓梯就先來一計騰空側翻，瀟灑的將垃圾丟進垃圾桶，接著擺出一套行雲流水的起手式，連續使出3圈後空翻，最後以跳馬鞍的姿勢跳上了爸爸的機車後座，整個過程不僅讓在場的學生及家長目瞪口呆，畫面被人拍下PO網後更是引起一陣熱議。

阿彪的教練表示，當天他只是在課堂中，讓阿彪模仿武打巨星李連杰主演的經典功夫電影《給爸爸的信》中一套動作，沒想到阿彪模仿能力很強，先前從未練習過的動作，第一天練就能做到這樣程度。

小學生阿彪騰空側翻丟垃圾

網友看完影片紛紛驚訝留言，「現在放學都這麼花式嗎」、「所謂放學一條龍，就是這麼回事」、「李連杰的小接班人」、「成龍的接班人來了」、「骨骼驚奇是個練武奇才」、「明顯是個狠角色」，稱讚男童有前途。

小學生阿彪3圈後空翻加跳馬鞍上機車

此外，大陸重慶也有位6歲舞棍萌娃劉厶菡，因為在一場國際國標大賽中的表現出色，搭配全神貫注的可愛表情，吸引眾人的目光，讓她意外爆紅。

從影片中可見，厶菡一出場就隨著音樂擺動身體，時而皺眉、時而嘟嘴，專業的舞技讓她在3000多名選手中脫穎而出，順利獲得八項大獎。對於厶菡的走紅，老師透漏厶菡平時就很願意練習；母親則表示很意外，希望女兒能像一般孩子一樣開心的跳舞，沉下心來做事，不要因為過度曝光而影響到課業。