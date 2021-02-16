老爸意外變成楊麗花! 超爆笑徒手仿妝大挑戰

徒手仿妝你能做到嗎？日前知名YouTuber技安與爸爸挑戰在沒有鏡子的情況下，憑著自己的感覺上妝，過程可以說是慘不忍睹，但最後完妝的樣子卻美到讓媽媽嘖嘖稱奇，一看見爸爸的臉笑說：「好像楊麗花…的弟弟啦！」，全家的歡樂互動讓網友笑到飆淚。

喜歡分享和家人互動的技安，這次帶來的是徒手仿妝BLACKPINK的LISA和楊丞琳，難度直接大大提升，甚至邀請了不擅長化妝的爸爸一同參與，聽到要化妝的爸爸兩眼放空表示「不會吧！」，而技安也給了爸爸無限的信心，相信他是有天份的，但沒想到才剛開始沒多久，爸爸就不由自主的放了好多屁，技安立刻遠離現場大叫：「好臭喔！」爸爸自己也受不了笑倒在地上，畫面頓時一發不可收拾。

爸爸很認真配合化妝

隨後，技安和爸爸拿起身前的鏡子，彼此看了看自己的妝容，爸爸先是停頓了三秒說：「我怎麼那麼可怕啦！」、「我好像演歌仔戲的捏！」笑翻網友。迫不及待分享給媽媽看的爸爸，居然被大力稱讚「怎麼有睫毛這麼水」，甚至好像楊麗花的弟弟，爸爸還以為化完妝就沒事了，卻沒料到技安會拿出假髮，直接呈現完整的仿妝給觀眾看，展現他們的專業度！

最後更是認真戴上假髮完成仿妝

漂亮的妝容讓媽媽忍不住拿起手機狂拍，最後還加上一句「他的臉蛋蠻適合的」讓爸爸哭笑不得！影片受到網友廣大迴響，紛紛留言「放屁那段超好笑」、「一家人都好可愛」、「配合度100分的爸爸」、「關掉燈真的有恐怖到」