大陸四川井研縣三江鎮有一座古塔，宋朝時為了鎮住河妖所建，擁有800多年的歷史，而塔內的結構相當特殊，歷經大地震仍屹立不倒，也讓後世驚呼不已，在1986年被樂山市政府列為市級重點文物保護單位，直到2013年，更是被列為全國重點文物保護建築。

白塔又稱三江雁塔、三江宋塔，位於四川省樂山市井研縣城南13公里處的三江鎮，距今已有800多年的歷史，為密檐式磚木結構，高28公尺共13層，內有樓梯可爬至第10層樓，每層四面都有假窗、通光方孔，是井研縣現存最早且保存較為完整的一座宗教建築。

根據《梨視頻》報導，守塔員宋福權表示，「這個白塔的歷史悠久，它是建於宋朝，南宋年間到現在，有800多年的歷史了」，據傳古時三江鎮附近的河水經常氾濫，因此古人便決定建蓋一座塔，用以鎮住河妖，神奇的是，此後三江鎮果真風調雨順。

宋福權提到，白塔歷經521汶川大地震都未受到影響，由此可證，白塔非常的堅固。白塔的塔身為須彌座四方形設計，轉角並用圓磚與三角形磚，每蓋3層就用抓釘嵌扣住，因此防震性也較強，由於塔外身為白灰色，而遠觀則呈現白色，因此才被稱為「白塔」。

白塔具藝術和歷史文化價值，在宋代的石刻文獻之一《榮縣志·金石》第十四中，有「雁塔題名」的記載，而查證「開禧二年」宋寧宗第三元的第二年，《榮縣志》則未出現第二處古塔的紀錄，由此判定雁塔為三江白塔，推估白塔至少在開禧二年，即西元1206年前就已存在。