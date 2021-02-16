老外「台灣刀療」初體驗！ 竟按摩到飆罵髒話

「刀療」是台灣特殊的民俗療法之一，是使用特製的鋼鐵刀在身上輕敲按摩，讓身體放鬆進而舒緩疼痛。日前來自法國的YouTuber「酷」帶著荷蘭朋友Tim到花園夜市遊玩，回程時覺得Tim有些疲倦，於是決定趁機帶他體驗有2500年歷史的刀療，讓Tim能好好放鬆一下。

Tim一走進屋內就表示，師傅穿得很像屠夫，屋內還有散落四處的四肢，感覺像進入鬼屋一般，看到菜刀、鐵鎚等工具後，更是嚇到眼神呆滯，心想「什麼鬼？要幹嘛？」但既然已經誤上賊船，只好乖乖趴到床上接受治療。師傅先是拿出鐵槌、小棍子，輕輕敲打Tim的屁股，正當Tim覺得舒服時，師傅開始用力的敲擊他的屁股，讓Tim痛到大叫表示，當下唯一想到的是「我的保險」，還好來台灣前就把健保處理好了，酷則在一旁笑到停不下來。

看到大刀讓外國人嚇到直接飆出髒話

經過一陣鐵鎚敲打後，師傅接著拿出剁骨頭的大鋼鐵刀，讓他嚇得臉色鐵青，以為師傅只是在開玩笑，沒想到師傅開始在Tim的肚子上敲打，讓他嚇到直接飆出髒話，過程中都不敢放鬆下來。結束療程後，Tim的肚子上浮現一條一條紅紅的痕跡，雖然驚魂未定，但Tim表示真的很放鬆，身體也不會卡卡的了。

按摩結束Tim表示很放鬆，身體不會卡卡的了

網友看完影片後紛紛表示「別說外國人，連台灣人自己也會被嚇個半死」、「師傅拿出刀時，Tim應該有人生跑馬燈在腦中跑過」、「酷笑成那樣也太對不起朋友了吧！」、「酷一直在後面大笑太壞了啦」。