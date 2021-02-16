挑戰極真空手道！肌肉鎧甲扛不住嬌小女高中生傷害？

極真空手道和常見的傳統空手道不大相同，是採用全接觸打擊式的方法，對於防身也相當有效的武術，一向給人硬朗形象的極真空手道，存在著實力與美貌相當的女子高中生Judy，勇於挑戰抗極打能力的肌肉鎧甲居然被打得不要不要的？

熱愛健身的YouTuber「蓋伊」與「藥師」親身體驗了極真空手道，同時測試自己耐痛的程度，甚至直呼這個運動簡直是「抖M的最高境界」，一開始先體驗Judy的打擊強度，外表甜美可愛的她卯足全力在蓋伊腹部打了厚實的一拳，居然讓蓋伊一時承受不住，極真空手道六段師範的黃重凱表示，這個力道是有感覺且承受得住的，所以力道的拿捏很重要。

帶著「肌肉鎧甲」來挑戰的蓋伊

既然都承受得住一定強度的打擊，體驗防禦的技巧也不可少，拳打腳踢速度快，全都擋下的話稍有難度，但可以增加自身抗打能力來達成防禦的效果。黃重凱帶來「極真名產」踩肚子一百下和側腹的訓練，側腹的打擊直接讓藥師面有難色雙手舉高喊：「投降！投降！」

踩肚子也是空手道訓練之一

完成以上特訓後來到了最終測試！對打的模式一啟動，完全看不到Judy的手腳，快速又俐落的動作，讓蓋伊還沒回神時腳已經在耳邊了，當中打擊最大的藥師才剛開始沒多久，就被師範黃重凱一腳擊落倒地，皺眉扶肚痛苦難耐的說：「真的是無法呼吸」，也讓蓋伊最後體驗完的收穫只有一個字「怕！」

健身達人體驗完的收穫只有一個字「怕！」

看完被毆打的「三劍客」讓網友不禁佩服很有運動家精神，紛紛留言回覆「在螢幕上都感受到她強勁的力道了」、「這集真的是用生命在拍」、「一度懷疑我按到加速」、「極真空手道也太帥氣了吧」