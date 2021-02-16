澳洲一名男子日前至達爾文一處溼地釣魚，期間看到一條鱷魚離開水面，隨即爬到樹上休息，安靜地趴在樹幹上一動也不動，由於從未看過鱷魚爬樹，因此讓該名釣客驚呼不已，形容此次是一個奇妙的體驗。

LOOK AT THE SIZE OF IT!! 🐊😱 由 Daily Mail Australia 發佈於 2021年2月14日 星期日

根據《每日郵報》報導，一名釣客切爾奇利(Jim Churchley)於本月8日，至達爾文的庫魯伯里水潭(Corroboree Billabong)釣魚，期間發現一條鹹水鱷爬出水面，而且體型非常巨大，身長約3公尺左右，隨後便爬到從水裡長出來的樹上，趴在樹幹上休息。

切爾奇利提到，「我經常至附近釣魚，也很常遇到鱷魚，但這狀況非常不尋常，我從未看過牠們這樣爬樹」，由於未看過這情形，因此切爾奇利呆站在原地觀察鱷魚長達5分鐘，隨後又靠近牠拍照，起初還擔心鱷魚可能會發動攻擊，但牠似乎已呈現完全放鬆的狀態。

鱷魚公園的專家韋布(Grahame Webb)對此表示，當水的溫度較低時，鱷魚會爬出水面曬太陽，獲取更多的陽光與溫暖，是非常常見的自然現象，不過由於鱷魚並非爬樹高手，因此牠們較常爬到已被砍伐過的原木上，並不會爬到樹的高處，所以不用擔心牠會從樹上掉下來，攻擊樹底下不知情的民眾。