人類對於深海與極地地區所知甚少，只能透過數據進行了解。科學家近日在南極進行研究，鑽過冰棚數百公尺厚冰層，發現深海裡一塊巨石，上面竟附有多種活體生物，就像是一塊活的石頭，而岩石上的生物類似海綿，還有未知的新物種。

科學家在冰棚下意外發現活石，直呼在這種環境下，牠們根本不可能存活。(影片來源/youtube/New Scientist)

根據期刊《洛桑前沿之聲》(frontiersin)指出，多名地質學家組成團隊在2015到2018年間至南極研究，主要為了鑽孔冰棚收集冰下樣本，期間鑽穿900公尺的菲爾希納冰棚(Filchner-Ronne Ice Shelf)，於完全黑暗且溫度零下2.2°C的深海裡，意外發現一塊巨大岩石，上面附著生物群落。

研究員發現22個動物個體，其中包含海綿，還有可能隸屬海鞘、水螅綱或其他未知生物等組成，不過由於該巨石被大片冰棚遮蔽，太陽根本無法照射到底下，因此阻絕陽光及許多有機食物的供給，以過去的研究來看，在這種環境下，生物應該難以存活，況且牠們甚至僅附著在巨石上，生存機率更低。

參與研究的海洋生物學家葛利菲斯(Huw Griffiths)表示，這些生物如何在冰棚下的巨石上存活，且比過去知道存在類似生物的海域差160公里，讓他們感到非常好奇，目前推測生物是透過在深海的石頭間「遷徙」，但牠們也可能因氣候變化，或冰棚消失而面臨危險，巨石上的生物究竟來自何處、以什麼食物維生及分佈情況仍成謎。