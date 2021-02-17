昆蟲也能請法醫驗屍 分析死因還能拆穿奧客謊言

許多人聽到昆蟲學系，第一個反應大多都是「每天都在抓蟲嗎？」但其實昆蟲系要學習的內容非常多元，YouTube頻道「U2M2」邀請到一位昆蟲學系的阿綱博士為大家揭密昆蟲系的日常。阿綱博士說，只要跟昆蟲有關的領域，都包含在課程內容中，例如昆蟲生理、昆蟲害蟲、昆蟲分類及演化，以及法醫昆蟲等。

阿綱分享自己曾經吃過螞蟻蛋捲及麵包蟲

「我從小就喜歡蟲。」阿綱博士表示雖然小時候不會抓蟑螂來玩，但當家中有蟑螂時，確實都是他負責處理，讀昆蟲系後最喜歡的領域是昆蟲的微生物與病理菌體，主要是在研究要如何讓害蟲被殺死，或是研究蟲是如何死掉的。例如阿綱博士曾經幫餐飲業做昆蟲鑑定，當有人客訴餐點內有蟲時，可以先判定蟲是否有被煮過，避免「奧客」自己抓蟲放入餐點中再誣賴店家。除了處理食安糾紛外，昆蟲系還能幫助分析死因，當警察在野外發現一具屍體時，就會請昆蟲專家透過觀察屍體上的昆蟲及昆蟲產的卵，來分析屍體已死亡多久或是大約何時死亡。

觀察昆蟲有無被煮過來確認餐飲業者是否遇到奧客

阿綱博士還興奮的分享自己曾經吃過螞蟻蛋捲及麵包蟲，他表示「因為螞蟻本身偏硬，所以吃起來會多一種口感，相當美味。」但阿綱博士也提醒，有些昆蟲種類吃了會對人體有害，所以飲用藥酒時要特別小心，因為不能保證用來泡藥酒的昆蟲是否具有毒素。此外，他也說蟑螂本身是很愛乾淨的昆蟲，但蟑螂若吃到有毒的食物，則會累積對人體有害的次級代謝物，所以若不小心誤食餐點中的蟑螂，而有身體不適的狀況應立即就醫。