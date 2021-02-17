私房錢千萬別亂藏，被發現後下場可能不堪設想！大陸一名人夫領了3萬人民幣（約新台幣13萬）的年終獎金，竟突發奇想將鈔票全部藏進棉被裡當作私房錢，沒想到日前妻子將被子拿出去曬，用力一抖，鈔票全數被抖落，樓下的鄰居見到這場「鈔票雨」，也紛紛探出頭查看狀況。

綜合陸媒報導，本月7日，安徽一名人妻在打掃家裡時，把棉被拿到陽台上曬，沒想到用力一抖，竟抖出了一大把鈔票，全掉到樓下鄰居的陽台上，鄰居們見到這場「百元鈔票雨」，都嚇了一大跳，紛紛探出頭查看狀況。

影片中可以聽到，鄰居詢問這名人妻該怎麼處理，她也只能無奈的回應：「等一下啊，我下去撿」，但這尷尬的窘境實在讓她進退兩難，不知道自己應該真的下樓去撿錢，還是站在原地監視並報警，不讓鄰居有偷錢的機會。

網友們看到影片後，也都覺得哭笑不得，紛紛留言：「有錢還是存銀行好，這下露富了」、「丈夫哭暈在廁所」、「幸虧是撒在鄰居家了，要是撒街上可能就沒了」、「她老公回來以後，絕對會把這件事當做自己的血淚史」、「我媽有一次就是忘記自己在被子裡放錢了，我爸下班回家路過撿到了，還覺得自己運氣爆棚呢」。

這名妻子事後也透露，等丈夫回到家，她一問之下才得知，原來對方把月初領到的年終獎金，共3萬人民幣全藏到棉被裡了，原本只是想要當作私房錢使用，沒想到竟會因此曝光。