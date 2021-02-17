每個人都知道大自然有一套殘酷的生存法則，但親眼目睹還是會感到難以接受。最近一段黑鸛吞食親生骨肉的影片在網路上引起熱議，為了挨餓已久的幼鳥們，黑鸛媽媽狠心叼起死亡的親生骨肉餵食，最後自己也張大了嘴巴將孩子的遺體給吞下肚，殘忍的畫面讓不少網友都備感震撼。

黑鸛媽媽看似殘忍的舉動，其實只是為了提高其他幼鳥的存活機率。(影片來源/YouTube/liznm)

這段影片由YouTube頻道「liznm」所上傳，從畫面裡可以看見，一隻黑鸛媽媽窩在鳥巢中，用自己龐大的身體來溫暖、保護幼鳥，不過一窩幼鳥似乎餓了太久，黑鸛媽媽只好站起身，將被丟在鳥巢邊緣、已經死亡的親生骨肉叼進鳥巢，提供給孩子們食用。

不過黑鸛媽媽觀察了一陣子之後，發現幼鳥們沒有辦法靠著自己的力量將「親生手足」吃下肚，於是再度叼起遺體狠咬，最後乾脆親自將牠吞食，打算先讓遺體在自己胃中進行消化，之後再反芻出來，方便幼鳥直接食用。不過在此之前，黑鸛爸爸就先叼著魚回到鳥巢餵食孩子，黑鸛媽媽也在不久後飛離現場。

不少網友看到影片後都被這有些殘忍的舉動給震撼，引此一陣熱議：「把自己的孩子吃掉，真是殘忍的母親」、「虎毒還不食子，真是冷血動物」、「我的天啊！牠真的吃掉自己的寶寶嗎？」、「大自然是殘酷的」。

但也有人解釋，黑鸛媽媽是為了其他孩子的生存，才不得已做出這個舉動，「如果沒有足夠的食物，會有某隻幼鳥生病了，鳥媽媽會輕易地拋棄牠，只有強者才能在鳥類世界生存」、「正常行為啊…為了讓雛鳥存活率更高，會啄食發育最緩慢的雛鳥，將更多食物分享給存活率更高的後代」、「這個應該是正常的優勝劣汰，有些動物是這樣的」。