大陸湖北出現一隻相當具有靈性的大白鵝，除了會幫忙看家外，最近主人不斷指著牠，開玩笑地喊著「殺！殺！殺！」，牠竟像是聽懂了一樣，憤怒地攻擊主人，最後甚至氣到在地上吐出了一口血，讓主人一家全都笑翻了。只不過影片曝光後，不少網友都覺得非常殘忍，紛紛留言痛批。

根據《漩渦視頻》報導，這隻公的大白鵝原先是鄧女的阿姨上網買回來餵養的，原本想在大年初一送到外婆家，當作給外婆拜年的禮品，但這隻大白鵝非常具有靈性，家門外有人經過牠都會發出叫聲提醒，鄧女舅舅見狀實在捨不得殺牠，才決定要將這隻大白鵝當作寵物飼養。

本月15日，鄧女也回到位於湖北恩施的外婆家拜年，看見這隻大白鵝就忍不住想逗逗牠，開玩笑地對著牠直喊「殺！殺！殺！」，這隻大白鵝竟像是聽懂了她說的話，先是低下頭、伸長脖子，憤怒地朝著鄧女的方向攻擊，之後甚至在地上吐出一口鮮血，鄧女一家見狀全都笑翻了，在接受採訪時也表示，完全沒想到大白鵝會因此氣到吐血。

雖然鄧女和家人們都覺得這一幕非常有趣，不過網友看到影片後卻覺得十分殘忍，紛紛留言痛批：「懂得看門的鵝真有靈性，既然把牠當寵物就不要恐嚇牠了」、「這跟逗孩子說：『你爸媽不要你了』有什麼區別？」、「當寵物養就別逗牠啦，能聽懂的話真的會很難過」、「動物都有靈性，何必這麼無聊開這種玩笑」。

不過也有網友持反對意見，認為動物只是根據人類的語氣來判斷情緒，根本聽不懂人類說的話，反而擔心大白鵝突然吐血很可能是哪裡生病了，提醒飼主如果真把大白鵝當寵物飼養，最好還是帶去給獸醫檢查比較妥當。