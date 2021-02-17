當豹遇到狗群時，究竟哪一方會獲勝。大陸山西省中陽縣車鳴峪出現一隻金錢豹，當時被狗群圍攻，嚇得牠趕緊跳到樹上，由於金錢豹屬一級保護動物，因此當地警方接獲報案後，便至該地解救金錢豹，相關照片曝光後，不少網友笑著說「豹界的恥辱啊」。

綜合陸媒報導，中陽縣車鳴峪鄉山裡出現一隻金錢豹，不幸遇到狗群陷入危險，由於寡不敵眾，因此牠被嚇到逃至樹上，期間曾多次試圖突圍，但狗群依舊守在樹底下，不斷發動攻擊並阻止牠逃走，導致金錢豹根本無法脫離險境，受困在樹上進退兩難。

護林員發現後，隨即通報森林公安局呂梁山分局，警方到場先將圍觀民眾勸離，避免意外發生，隨後通知狗群的主人至現場，經過1個小時後，狗陸續被主人帶離，最終金錢豹逃過一劫，順利回到森林裡。警方對此表示，金錢豹屬一級保護動物，兩個月前當地村民也在附近發現金錢豹的蹤跡。

不少網友表示，「虎落平陽被犬欺，沒想到豹也一樣」、「肯定是豹太餓了，想出來找點吃啊！環境被破壞的太嚴重，沒有牠們生活的空間了」、「豹：媽耶！這年頭做個野生動物真得難，嚇死寶寶了…」、「第一張圖片真是弱小無助又可憐」、「寡不敵眾」。

還有人認為，這些狗可能有受過訓練，是獵人刻意放出來狩獵的，「成群且有狩獵行為的野化狗，在野外遇到是非常危險的。狗是馴化的灰狼，一旦恢復野性，群狗一起出來，人遇到牠們也難逃」、「這明顯是用狗打獵的，不然哪有狗群圍住豹的，這些狗都是老司機了」。