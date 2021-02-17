東馬獨有! 紅榴槤似放大版紅毛丹 吃起來竟是大海味?

人們對在東南亞被譽為「水果之王」的榴槤反應相當兩極，喜歡的人覺得榴槤是人間美味，但不喜歡的人對榴槤的印象就只有「臭」，不過YouTube頻道「背包旅神」近日到了馬來西亞的砂拉越旅遊，發現榴槤有相當多品種，而且不同種類的榴槤，味道和口感也都不相同。旅神表示雖然馬來西亞有很多榴槤，但到了民都魯才發現有許多特別的山榴槤是她從未見過的。

紅榴槤有一種海邊的味道

旅神先拿了一顆外形極像放大版紅毛丹的紅色榴槤，裡面的果肉呈金黃色，她試吃後露出懷疑的眼神說「甜甜的，可是有一種海邊的味道」，是一種無法表達出來的奇怪味道；接著拿了一顆刺長得特別長的「幽靈榴槤」，並使用切榴槤神器切開，裡面的果肉一樣是金黃色的，吃了一口後她表示比紅榴槤好吃，但也不是平時吃到的榴槤味，幽靈榴槤有甜甜的玉米和餅乾味，顛覆了大家對榴槤刺鼻臭味的想像；還有一種外觀和果肉都是金黃色的榴槤，吃起來完全沒有榴槤味，反而像是在吃乾乾的番薯，老闆說這種類的榴槤「人喜歡、蟲也喜歡」。

幽靈榴槤長得有點像鳳梨的頭

旅神也透過影片告訴大家，榴槤其實是要等它從樹上掉下來才能撿起來吃的，並不是直接從樹上摘下來，而且成熟的榴槤只有三天的保存期，超過三天就會爛掉。許多喜歡吃榴槤的網友看完影片後表示「羨慕你們能吃到這麼多種類的榴槤」、「這種榴槤本人最愛」、「台灣沒進，真想吃看看」。