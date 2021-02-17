許多人的印象中，狗相對於貓較忠心，但實際上當牠們發現主人有難時，貓也會犧牲自己救人。澳洲昆士蘭有2名孩童，日前在自家後院玩耍時，期間院子竟溜進一條「世界第二毒」東部棕蛇，隨後向孩子撲了過去，而家中飼養的愛貓發現後，成功保護2名小主人，但卻也不幸被咬喪命。

In loving memory of Arthur, the four-legged hero. ♥️🐾🐈 Heroes come in all shapes and sizes! Arthur, an adorable... 由 Animal Emergency Service 發佈於 2021年2月14日 星期日

陽光海岸一間獸醫院Animal Emergency Service在臉書表示，一隻短毛貓亞瑟(Arthur)當時陪著2名小主人，一起在自家後院玩耍，豈料卻被躲在身後的東部棕蛇(Eastern brown snake)盯上，對方隨即向孩童撲了過去，而亞瑟發現後，也趕緊用肉身阻擋，迅速將東部棕蛇咬死，成功保護小主人們。

但亞瑟在激戰中也被咬傷，沒多久便昏倒，但牠很快又恢復並起身，由於主人當時只看到混亂的打鬥過程，便未直擊愛貓被咬的當下，且也沒有發現明顯傷口，再者又不了解被蛇咬後的症狀，因此眾人都以為牠的情況不嚴重，直到第二天，亞瑟再次昏倒且無法行走，主人才驚覺不對勁，趕緊將亞瑟送往附近獸醫院治療。

由於亞瑟的症狀非常嚴重，最終不幸過世，也在主人心中留下永遠的痛，Animal Emergency Service更寫下，「全家人將永遠感謝牠，救了孩子們一命，安息吧亞瑟，我們的小英雄」。不少網友也難過的說「誰說貓很冷血，牠們只是愛在心裡不說，但看到主人有危險時，牠們也會跳出來捨身救人」、「這一隻貓真的是太勇敢了」。