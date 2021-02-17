受到新冠疫情影響，各國旅遊業受重創，導致不少觀光區生意慘澹。泰國東部春武里的昌暹公園裡，有一隻50歲的老象「坤潘」，在園區內負責搭載遊客的工作，不過因疫情影響，導致園區被迫關閉，老象也因此失業，無奈只能在園中挨餓等死。

He was covered in sores and so weak he couldn't stand on his own. But two days after being rescued he's already looking happier and stronger. 🐘❤️ 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月15日 星期一

根據《每日郵報》報導，昌暹公園(Chang Siam Park)一頭50歲雄性大象坤潘(Khun Pan)，疫情未爆發前，在園區內主要負責搭載遊客，但疫情衝擊旅遊業後，導致昌暹公園暫停營業，當地民眾發現坤潘長期挨餓，導致牠骨瘦如柴，無力地躺在泥地上。

不僅如此，坤潘身上長滿瘡，象牙也因營養不良而鬆動裂開，當地民眾趕緊聯絡獸醫替牠治療，獸醫抵達現場後，才發現坤潘身體過於虛弱，導致牠根本無法站立，假若再晚幾天發現可能就會喪命，最終只能用皮帶套住坤潘，並綁在附近的大樹上，用以撐起牠的身體，再替牠打點滴及治療傷口。

坤潘55歲的主人佩奇克拉(Lee Petchkla)表示，去年3月疫情爆發後，遊客被禁止來泰國旅遊，導致園區收入銳減，一開始他都有努力照顧坤潘，直到12月疫情第二次爆發後，導致園區被迫暫停營業，他根本負擔不起買鳳梨或其他營養食品的費用。

佩奇克拉指出，他另外還有37頭大象，目前也都營養不良，但因坤潘年紀太老，所以身體最弱，才會險些餓死，他也希望自己養的大象得到妥善照顧，但在沒有收入的情況下，根本難以實行，假若之後繼續沒有遊客上門，他可能將會帶大象回原本居住的村莊。

坤潘目前仍留在昌暹公園養傷，不少熱心的居民和獸醫，也會帶些香蕉、甘蔗和鳳梨去探病，幫牠補充營養。而善待動物組織(PETA)指出，人類近十年來讓大象受苦並從中牟利，但在面對疫情時，卻殘忍的拋棄牠們，甚至讓大象活活餓死，假若真的關心大象的狀況，應該要將牠們送至有信譽的動物保護區，讓牠們接受妥善的照護。