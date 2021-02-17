澳洲昆士蘭一名屋主，日前在廚房做菜，期間隱約感覺被偷窺，因此便將目光看向窗邊，才發現一條長達3公尺的綠蛇，竟盤踞在窗台上，而且睜大眼盯著屋內看，呆萌的模樣看起來像卡通裡的角色，而屋主發現後也被嚇壞，影片上傳網路後引發討論。

Just another day in Australia... 🐍😂 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月15日 星期一

根據《每日郵報》報導，圖沃柏(Toowoomba)一名屋主日前在廚房料理時，總覺得被偷窺，讓他感覺渾身不對勁，便往窗戶的方向看去，才發現窗外有一條綠樹蛇(green tree snake)，身長約3公尺左右，由於屋主並未關窗，因此蛇尾還攀在屋內窗邊。

有趣的是，綠樹蛇探出一顆頭在窗旁，表情呆滯、伸長頭部地看向屋內，好像在偷看屋主正在準備什麼食物，模樣看起來非常可愛，屋主隨即也拍下當時的畫面，影片曝光後，不少網友將牠看錯成鴕鳥，但也有人擔心，這一條蛇的長度並不小，一旦跑入屋中，後果恐怕不堪設想，建議屋主平時還是關窗較安全。

從澳洲北部熱帶地區和東部雨林區，至西澳金伯利地區，甚至到市區，都有發現綠樹蛇的活動蹤跡，牠們以捕食青蛙、魚類、東水石龍子等小爬行動物為主，甚少襲擊人類，但因綠樹蛇屬於毒蛇的一種，具有毒液系統和輕微毒性的毒液，雖然對人體並沒有太大危害，但遇見牠仍要保持適當距離。