歷史上的王朝滅亡，都是伴隨著殺戮和血腥，唯獨清朝王室不太一樣，甚至還受到部分優待，不過外界好奇，末代皇帝溥儀的行蹤，歷史上都有詳實的記載，然而其他皇族在經歷了改朝換代後，又何去何從呢？

根據袁世凱制定的《皇室優待條例》指出，民國政府每年都會給溥儀400萬銀元的生活費，確保其生活無虞，不過滿清末期，皇室子弟眾多，有人說，「在北京城隨便丟顆石子，都能砸到乾隆爺的後代」。

事實上，滿清對於皇族祭出十分豐厚的待遇，《清史稿》便記載，滿清皇族是按人頭發放工資，也就是說，家裡每生一個孩子，待遇就會提高，有了這個誘因，使得皇族子弟每天沒事就在家裡生孩子，據統計，光緒年間，皇族成員已突破10萬人次，直衝20萬大關。

民國建立後，滿清皇族少了這筆資金來源，經濟頓時陷入困境，為了養家餬口，這些八旗子弟先是吃自己的老本，接著變賣房產和珠寶，還有人從事教職，或是經商務農，甚至淪落到拉黃包車維生。

不過大多數都是靠關係，當上了當時最吃香的「警察」一職，原因在於不少滿清貴族沒有一技之長，又不願意吃苦，而警察不但地位高，且工作輕鬆，還沒有特殊要求，正好適合滿清八旗子弟。據《清史稿》統計，在當時的北京城，警察局裡有70％是滿族人，皇室子弟占了多數。