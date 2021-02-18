「金蟾抱鯉」有著升官發財的寓意，但就現實層面來看，這種現象可能並不美好。大陸山東一名男子日前和家人到溪邊散步，期間看見水中有一隻蟾蜍緊緊地抱住了鯉魚的頭，讓他興奮直呼看到了「金蟾抱鯉」，不過網友們看到影片後，反而相當擔憂，紛紛要男子快去救鯉魚。

雄蟾蜍可能在交配期間沒有找到伴侶，才會誤將鯉魚當作雌蟾蜍，緊抱不放。(圖/擷自微博)

根據《海客新聞》報導，山東青島一名男子本月16日時，和家人一起到溪邊散步，途中感覺到水裡似乎有些許動靜，湊近一看才發現竟是一隻蟾蜍緊緊抱著鯉魚的頭部，前肢好像還扣入了鯉魚的眼中，第一次見到「金蟾抱鯉」的男子非常興奮，立刻將這一幕難得的畫面拍攝下來，並上傳到抖音和大家分享，開心直喊：「見者發財！」。

不過網友們看到影片後，都表示這根本就是「鯉魚摳眼」，希望男子可以幫忙解救鯉魚，「你要是喜歡錦鯉，就把那蟾蜍弄下來，如果放任不管，魚眼很快就瞎了」、「快救牠」、「快點救救，蟾蜍要把魚眼睛給摳瞎了」、「鯉魚游到岸邊來求救了」。

男子看到網友們的留言後，也盡速返回溪邊尋找鯉魚，先幫忙把蟾蜍給弄下來後，雖然因為時間太久，魚眼睛已經受傷，男子只能簡單處理一下，目前已經將鯉魚放生回水中。

據悉，會出現「金蟾抱鯉」這個現象，是因為雄蟾蜍在交配期間沒有找到適合的配偶，誤把鯉魚當成了雌蟾蜍；通常雄蟾蜍都會從高處突然跳到鯉魚的頭上，為了不讓自己掉下來，將前肢扣住魚的眼眶，並緊緊地抱著魚頭，這個動作主要是想刺激雌蟾蜍排卵，但鯉魚不僅排不出卵，還會感到相當痛苦，甚至可能因此死亡。