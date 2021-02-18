三國時期人才輩出，有不少眾人耳熟能詳的武將，其中作為五虎上將之首的關羽，有著「斬顏良誅文丑」、「過五關斬六將」、「單刀赴會」等一系列光輝戰績；在民間，也因為他的忠肝義膽讓人敬佩，被百姓奉為「關聖帝君」。不過外界不禁好奇，為何坊間所有的關公像都是閉著眼睛，對此，就有老木匠表示，「睜眼的代價太大了！」

坊間的關公像有一奇特現象，不是雙眼緊閉，就是即便有睜眼，卻也頂多是睜開兩三分，一些老木匠對此做出了解釋，直指背後兩大原因。

首先，有一說是，關羽只有殺人的時候才會怒目圓睜，一旦他睜眼，往往就是要動武的時候，例如建安五年（公元200年），曹操軍與袁紹軍相持於官渡之際，關羽聽說顏良帶著大軍圍城的消息後，他兩眼一睜，便向曹操請命出戰。

還有一說是，關羽的眼睛最難雕刻，俗話說「畫龍點睛」，人像畫要畫得生動寫實，眼神描摹必不可少，身為絕世名將的關羽，眼神自然是要殺氣騰騰，露出令人膽顫的寒光，但是他的眼睛又小，雕刻上不好體現，工匠們擔心刻得不好，會被嘲笑手藝不精，砸了自家招牌，因此乾脆讓雕像閉著眼睛。