過年期間，不少人會和親朋好友在麻將桌上摸個幾圈玩通宵，除了聯繫感情，也能賺點額外的「紅包」過好年，不過日前卻有一位「強運哥」相當掙扎，因為連莊的他手氣爆棚，最大來到29台，擔心贏了傷感情，畫面曝光網友全看傻了，紛紛留言驚呼「這沒摸到衰十年！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出和親友打麻將的照片，只見他手氣爆棚，不僅門前清（沒碰沒吃牌），且處於聽牌狀態，一萬到九萬都可以胡牌，儘管不清楚他是連莊3次還是9次，但若以最大台數來算，門清自摸、三暗刻、混一色、單吊再加上莊家連九拉九，最大可以來到29台。

超狂運的他面對一手好牌，擔心贏太多會傷和氣，猶豫問道「該繼續嗎…？」照片曝光後眾人全驚呆了，紛紛留言回應「傳說中的九蓮寶燈！」、「這牌超猛」、「百聞不如一見」、「摸到隨便一張萬子就胡」、「九蓮寶燈，聽全萬字，我之前也拿過一次，瘋狂過水拼自摸」、「這牌不摸不是太對不起自己了嗎」；原PO事後表示已經成功胡牌，「輕鬆摸啦！」

九蓮寶燈即在萬、筒、條中的某一種，以1112345678999的形式，加上1到9其中任意一張成立，必須是門前清的狀態。不過民間傳說，胡了九蓮寶燈的人勢必用盡一生的運數，紛紛出言提醒，「拿到九蓮寶燈會衰欸」、「這沒摸到衰十年」、「胡出來要給人吃紅，不然會衰」、「會不會一生的運氣都用在這了」；雖說是迷信，但還是有很多人胡了九蓮寶燈後，會去祈禱請求驅除厄運。