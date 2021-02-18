為了遵守和心愛之人的約定，你可以堅持多少年的時間呢？印尼一名男子因為一起政治事件而被迫和女友分散，兩人相約等到當地穩定安全下來以後，就再回到某個街角見面，然而男子這一等就是50年，就算女友從未現身，他也沒有想過放棄，一直到2017年他去世前，都沒有再見過女友一面。

"Kisah seorang pria dengan ketulusan cintanya"



~sebuah utas pic.twitter.com/ydKzHSnUDH — Sipitdikit (@adiphpin) February 9, 2021

根據《World of Buzz》報導，印尼一名網友「Sipitdikit」近日在推特上分享了關於阿里夫林（Pak Arifin）的人生故事，1970年代當地發生了一起政治事件，城市局勢非常不穩定，阿里夫林不得已只能和心愛的女友分別，不過兩人約好了，等到城市重新變得安全穩定後，他們就在位於瑪瑯（Kota Malang）的某個街角碰面。

阿里夫林也信守承諾，從那之後幾乎每天都會到這個街角報到，等待女友再次出現，只可惜她卻從來都沒現身過，沒有任何人知道背後的原因。阿里夫林也不知道女友去了哪裡，或在那場事件後是生是死，但他始終沒有違背自己的諾言，仍持續不斷地在街角癡守，因為他相信，總有一天愛人會再度回到身邊。

akhir 2016 saya bertemu dengan pak arifin, lelaki yang menunggu kekasihnya selama puluhan tahun di tempat yang sama, di mana dia kemudian menemukan ajalnya. ceritanya sudah banyak ditulis ulang orang & viral. pic.twitter.com/zuNJf7pPOP — aan barongko mansyur (@hurufkecil) February 14, 2021

遺憾的是，2017年的某天阿里夫林被路人發現躺倒在人行道上，臉上有著明顯的瘀傷，似乎是被什麼東西猛力撞擊，路人見狀急忙將他送往醫院，經過檢查推測他可能遭遇車禍，最終不幸身亡。

雖然阿里夫林直到死去都沒有機會再見到心愛的女友，但他的忠誠讓當地所有認識他的人都深受感動，Sipitdikit的推文也讓阿里夫林的故事在網路上爆紅，許多人也都因此相信「真愛是真實存在的」。