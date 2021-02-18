許多人為了省錢會購買二手書，但是小心得不償失！日本一名網友抱怨，購買了一組二手推理漫畫回家，沒想到翻沒幾頁，就被一個「神秘符號」給劇透，畫面曝光後眾人崩潰直呼「看不下去了！」

日本網友日前在推特帳號「hadoruu1」PO文透露，前陣子購入一套二手的推理漫畫《金田一少年事件簿》，沒想到看沒幾頁，劇中人物竟然被前一名買家用紅筆畫了幾圈圓形符號標誌，仔細一看，符號一旁還被標註了「犯人」兩個字，故事瞬間劇透，讓他閱讀下去的興致大減，氣得PO網抱怨。

畫面曝光後惹怒無數網友，不少人氣憤痛批「看不下去了」、「這看到一半會氣到摔書」、「太崩潰啦，完全無法接受被劇透」、「哈哈哈哈哈好好笑但是好同情你」；也有人認為，前任買家爆雷的行為十分不可取，建議苦主可以到書店要求退款。

事實上，過去也有網友在2015年時透露，自己生日時，收到朋友送的柯南漫畫，但打開後才發現裡面每一格都已經將兇手圈選了起來，根本無法投入劇情，抱怨這是他收過最令人翻白眼的生日禮物。