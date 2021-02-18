烏干達男子巴古馬因為罹患罕見疾病，造成臉部嚴重變形，他不畏眾人目光參加「世界最醜男人」比賽，沒想到真的一舉奪冠，爆紅之後他也一圓自己的歌手夢，不但出了唱片還拍攝MV，去年巴古馬還迎娶了第三任妻子，成功翻轉自己的人生，擺脫窮魯蛇的稱號。

"@iamfatdon: Uganda's 'ugliest man' Godfrey Baguma, 47, with horrible facial deformity becomes music star.. pic.twitter.com/53QMjiXQoz — GIDITRAFFIC (@Gidi_Traffic) October 28, 2016

根據南非媒體《Briefly》報導，巴古馬（Godfrey Baguma）在10歲那年，臉部出現異常腫脹，經過診斷判定他罹患了「纖維發育不全（fibrous dysplasia）」，隨著病情越來越嚴重，他的臉也開始扭曲變形。

Leero on #JechiliPM we celebrate omuyimbi ate Mayor wa Babi, Godfrey Baguma aka Ssebabi. Tukwagala nyo 💕💕💕💕💕💕💕

How many likes for the mayor?#KyaffeDdala #PearlMagic pic.twitter.com/9arfwhrfK0 — JechiliPearlMagic (@JechiliPM) November 13, 2018

因為從小長相就異於常人，連親生母親看到他之後，都說他是不正常的孩子而拋棄他，所幸還有祖母辛苦把他拉拔長大，只不過他一直都畏懼面對人群，因為大家看到他都會出言嘲笑，稱呼他是「奇怪的生物」。

Godfrey Baguma, though disabled has rocked Ugandan Music Industry. His video hits 3,000,000 views on You-tube. pic.twitter.com/euHAKgn2KF — #Cycle4Fun (@AzuTopshutter) October 27, 2016

曾經從事鞋匠工作的巴古馬生活困苦，好幾次都無法維持家庭開銷，2002年他決定不再畏懼世俗的眼光，鼓起勇氣參加了「世界最醜男人」比賽，希望可以拿下獎金，沒想到竟真的一舉奪冠，不僅收穫高額獎金，還意外爆紅，巴古馬抓緊機會一圓自己的歌手夢，發行多首歌曲還拍攝MV，成為當地知名的歌手。

Godfrey Baguma is Uganda's "Ugliest man" who won the "World Ugliest Man" award back in 2002, marries 3rd wife 🤔 and i never even see one😫 pic.twitter.com/4PSdQcMwzn — TEEJAY WEARS (@Tunjizzy1) September 5, 2020

除了事業一帆風順以外，巴古馬的感情生活也同樣精彩，他總共育有8子，在第一任妻子出軌後，於2013年和第二任妻子凱特（Kate Namanda）結婚，她曾說過，自己的丈夫可能不是最帥的，「但卻有一顆善良的心」。不過根據報導指出，巴古馬在去年9月迎娶了第三任妻子，還邀請她參演自己的新歌MV，兩人的感情看起來非常幸福甜蜜。