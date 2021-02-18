過年是「一家團圓」的節日，許多人都會趁著春節假期回到老家，看看許久未見的長輩和親戚，有網友對此就透露，自從家中長輩過世後，家族成員之間就只是為了形式團聚，彼此的感情卻越來越淡，讓他相當感慨，也好奇詢問其他網友：「是不是長輩不在了，家人的感情就隨之飄散了？」。

這名網友在「Dcard」中發文，指出自己來自一個大家庭，當初奶奶為了讓家族成員互相照顧，所以蓋了4棟相連的透天，叔叔伯伯都住在隔壁；不過從5年前爺爺奶奶相繼離世後，PO主越來越覺得家人的情感變得非常薄弱，逢年過節時，大家都只是為了形式才聚在一起，就算是平常，彼此之間也幾乎沒有交集，更不用說串門子。

這樣的轉變讓PO主十分懷念以前那種過年期待吃年夜飯，滿桌子菜、客廳也被坐得滿滿的時光；現在都提早訂好年夜飯，下午拜拜，晚上沒加熱就直接開動，飯桌上只有碗筷的聲音，每個人到最後都是自顧自吃飽而已，讓他非常感慨，直言長輩在世時，以為感情不好的事不會發生，但當長輩真的走了，大家也都自掃門前雪了。

文章一出，立刻引起眾多網友共鳴，紛紛留言：「真的是這樣沒錯…爺爺奶奶還在時大家都和樂融融；離開以後，為了遺產都不相往來了」、「是，大學畢業那年爺爺走了，回老家只剩拜拜的功能，其他親戚也早就不回來了」、「父母在是兄妹，父母不在就是親戚了，有點哀傷，但感覺也是蠻真實的」、「我也一直覺得老人很重要，是整個家族的精神領袖，沒有他們就都不會聚在一起了」。

不過部分網友也有不同的看法，「你要不要問一下你媽媽，她們終於不用煮菜、洗碗，省了很多事，雖然你沒有年味，但嬸嬸們煮了好幾年終於解脫了」、「不是感情飄散，是本來就沒有感情，只不過因為長輩而聚在一起而已」、「我相信會有家族長輩不在了但是依舊感情好熱絡的，每個家族都有不同的樣貌，你們只是其中一種」。